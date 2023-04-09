Tesla побудує в Шанхаї завод з виробництва акумулятор Megapack

Автовиробник Tesla побудує новий завод з виробництва акумуляторів у Шанхаї, збільшивши інвестиції в Китай, коли напруженість між Пекіном і Вашингтоном тільки наростає.

Про це пише Bloomberg.

Будівництво заводу планується розпочати в третьому кварталі цього року, а завод почне виробництво в другому кварталі 2024 року.

"Tesla вироблятиме свої великогабаритні накопичувачі енергії Megapack на новому заводі, який доповнить її завод для електромобілів у Шанхаї", – йдеться в повідомленні.

Megapack призначений як масивна батарея для стабілізації енергетичних мереж, причому компанія заявляє, що кожна одиниця може зберігати достатньо енергії для забезпечення електроенергією в середньому 3600 будинків протягом однієї години.

Зазначається, що новий завод спочатку вироблятиме 10 000 мегапакетів щороку, що дорівнює приблизно 40 ГВт-год зберігання енергії, а продукція продаватиметься по всьому світу.

Видання також акцентує на тому, що нові виробничі проєкти дають поштовх китайській промисловості, оскільки інші фірми, такі як Apple, переосмислюють виробництво в країні на тлі загострення напруженості у відносинах зі США.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla знизив ціни в США від 2% до майже 6% - компанія продовжує кампанію знижок на свої електромобілі, що, на думку аналітиків, може зашкодити прибутковості.