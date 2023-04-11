Нафта зростає на очікуваннях стимулювання економіки Китаю і ослабленні долара

Ціни на нафту виросли у вівторок на очікуваннях потенційного економічного стимулювання з боку Китаю, здорового попиту в решті Азії і скорочення запасів нафти в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 64 цента, або на 0,8%, до 84,82 долара за барель станом на 05:57 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську West Texas Intermediate виросли на 67 центів, або на 0,8%, до 80,41 долара за барель.

Причини

Дані з Китаю показали, що споживча інфляція в березні досягла найповільніших темпів з вересня 2021 року, що свідчить про те, що слабкість попиту зберігається на тлі нерівномірного відновлення економіки, що викликало очікування, що Пекін може вжити заходів для стимулювання зростання.

"Березневий індекс споживчих цін у Китаї виявився нижчим, ніж очікувалося, що може спонукати китайський уряд до подальшого стимулювання економіки", - зазначила Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Ф'ючерси на нафту також зросли, оскільки долар ослаб на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США наближається до завершення циклу підвищення ставок. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

"Оскільки все більше центральних банків призупиняють підвищення ставок, наприклад, Резервний банк Австралії, Банк Кореї ... очікування того, що ФРС ще більше скоротить свою жорстку політику, зміцнилися", - сказала Тенг.

Ознаки високого попиту на паливо в Індії, третьому найбільшому споживачеві нафти в світі, в березні також підтримали ціни.

Минулого місяця споживання палива підскочило на 5% порівняно з попереднім роком до рекордних 4,83 млн барелів на добу.

Економічна правда