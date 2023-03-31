Світовий банк попередив про шкоду для інновацій через конфронтацію між США і Китаєм

Світовий банк попереджає, що технологічне розмежування і торговельні обмеження, спричинені напруженістю у відносинах між США і Китаєм, завдають шкоди генерації знань та інноваціям в обох наддержавах, створюючи довгострокову загрозу для зростання в Азії.

Про це пише Financial Times.

Поглиблення розбіжностей між двома найбільшими економіками світу наразі є "найбільш нагальною проблемою" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, йдеться у піврічному економічному звіті банку, опублікованому в п'ятницю.

"Двосторонні обмеження на поставки технологій і співпрацю між великими країнами можуть знизити глобальну доступність знань", - заявив Світовий банк, додавши, що емпіричні дані свідчать про "негативний вплив нещодавніх обмежень" на компанії в Китаї та США, а також на їхніх головних торговельних партнерів.

Попередження пролунало на тлі того, що відносини між США і Китаєм впали до найнижчого рівня з моменту нормалізації дипломатичних відносин між країнами в 1979 році.

"Лідер Китаю Сі Цзіньпін стає все більш наполегливим щодо Гонконгу і Тайваню, а також у Південно-Китайському морі, і підтримує Владіміра Путіна, незважаючи на вторгнення Росії в Україну", - пише FT.

У США Джо Байден перейняв багато з "більш яструбиної політики" свого попередника щодо Китаю, включаючи тарифи і масштабний експортний контроль, спрямований на те, щоб відрізати китайським компаніям доступ до критично важливих технологій, таких як напівпровідники.

В якості останньої ознаки поглиблення розбіжностей між Китаєм і Заходом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в четвер закликала ЄС розробити "нові захисні інструменти" для торгівлі чутливими технологіями, такими як квантові обчислення і штучний інтелект, в рамках "де-ризикування" галузей промисловості блоку від амбіцій Китаю.

Висновки Світового банку, засновані на аналізі тенденцій у США та Китаї, показали, що заходи, вжиті Пекіном і Вашингтоном після 2018 року, завдали шкоди корпоративним інноваціям в обох країнах. Це, в свою чергу, загрожує підірвати десятиліття стабільного економічного зростання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також співпрацю в боротьбі зі зміною клімату, заявили в банку.

"Як тільки ви переходите від відкритих, інтегрованих ринків, які регулюються передбачуваними правилами торгівлі, до протекціонізму, торговельного поділу [і] політично обумовленого вибору, ви вводите невизначеність, яка не йде нікому на користь", - сказав Аадітья Матту, головний економіст Світового банку у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні.

Хоча поштовх до диверсифікації виробничих і технологічних ланцюжків постачання від Китаю спочатку дав поштовх Індії та країнам Південно-Східної Азії, Світовий банк попередив, що з'являються глибші проблеми.

"На перший погляд ... були створені нові можливості. Ви бачите різке збільшення експорту В'єтнаму, особливо до США, а також різке збільшення експорту Індонезії, особливо до Китаю з металом", - сказав Матту.

Але ці можливості можуть бути підірвані подальшим розривом відносин між США і Китаєм, який порушує торговельні потоки і збільшує витрати компаній, змушуючи їх розділяти свої ланцюги поставок, щоб уникнути порушення експортних обмежень. Невизначеність може призвести до зменшення інвестицій, резюмують у банку.

Економічна правда