Всемирный банк предупредил о вреде для инноваций из-за конфронтации между США и Китаем

Всемирный банк предупреждает, что технологическое разграничение и торговые ограничения, вызванные напряженностью в отношениях между США и Китаем, наносят ущерб генерации знаний и инновациям в обеих сверхдержавах, создавая долгосрочную угрозу для роста в Азии.

Об этом пишет Financial Times.

Углубление разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира сейчас является "наиболее насущной проблемой" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в полугодовом экономическом отчете банка, опубликованном в пятницу.

"Двусторонние ограничения на поставки технологий и сотрудничество между крупными странами могут снизить глобальную доступность знаний", - заявил Всемирный банк, добавив, что эмпирические данные свидетельствуют о "негативном влиянии недавних ограничений" на компании в Китае и США, а также на их главных торговых партнеров.

Предупреждение прозвучало на фоне того, что отношения между США и Китаем упали до самого низкого уровня с момента нормализации дипломатических отношений между странами в 1979 году.

"Лидер Китая Си Цзиньпин становится все более настойчивым в отношении Гонконга и Тайваня, а также в Южно-Китайском море, и поддерживает Владимира Путина, несмотря на вторжение России в Украину", - пишет FT.

В США Джо Байден перенял многое из "более ястребиной политики" своего предшественника в отношении Китая, включая тарифы и масштабный экспортный контроль, направленный на то, чтобы отрезать китайским компаниям доступ к критически важным технологиям, таким как полупроводники.

В качестве последнего признака углубления разногласий между Китаем и Западом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг призвала ЕС разработать "новые защитные инструменты" для торговли чувствительными технологиями, такими как квантовые вычисления и искусственный интеллект, в рамках "де-рискования" отраслей промышленности блока от амбиций Китая.

Выводы Всемирного банка, основанные на анализе тенденций в США и Китае, показали, что меры, принятые Пекином и Вашингтоном после 2018 года, нанесли ущерб корпоративным инновациям в обеих странах. Это, в свою очередь, угрожает подорвать десятилетия стабильного экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в борьбе с изменением климата, заявили в банке.

"Как только вы переходите от открытых, интегрированных рынков, которые регулируются предсказуемыми правилами торговли, к протекционизму, торговому разделению [и] политически обусловленному выбору, вы вводите неопределенность, которая не идет никому на пользу", - сказал Аадитья Матту, главный экономист Всемирного банка в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Хотя толчок к диверсификации производственных и технологических цепочек поставок от Китая сначала дал толчок Индии и странам Юго-Восточной Азии, Всемирный банк предупредил, что появляются более глубокие проблемы.

"На первый взгляд ... были созданы новые возможности. Вы видите резкое увеличение экспорта Вьетнама, особенно в США, а также резкое увеличение экспорта Индонезии, особенно в Китай с металлом", - сказал Матту.

Но эти возможности могут быть подорваны дальнейшим разрывом отношений между США и Китаем, который нарушает торговые потоки и увеличивает расходы компаний, заставляя их разделять свои цепи поставок, чтобы избежать нарушения экспортных ограничений. Неопределенность может привести к уменьшению инвестиций, резюмируют в банке.

Экономическая правда