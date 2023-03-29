Мінфін США очікує, що новим головою Світового банку стане кандидат від Байдена

Аджай Банга Reuters

Міністр фінансів США Джанет Єллен очікує, що кандидат від США на посаду голови Світового банку, колишній генеральний директор Mastercard Аджай Банга буде обраний президентом багатостороннього банку розвитку. Банга практично забезпечив своє затвердження.

Про це пише Reuters.

У своїх свідченнях, підготовлених для підкомітету з питань держави, закордонних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників, Єллен сказала, що Банга буде відповідальним за допомогу в розвитку інституції для кращого вирішення нових викликів.

"Ця еволюція допоможе банку досягти життєво важливих цілей подолання бідності та розвитку", - скаже Єллен законодавцям, які контролюють гаманці Міністерства фінансів.

63-річний Банга нещодавно завершив тритижневе світове турне, в рамках якого зустрічався з лідерами урядів, групами громадянського суспільства та іншими представниками країн-позичальників і країн-донорів, агітуючи за свою кандидатуру на найвищу посаду в банку.

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Банга, який народився в Індії і є громадянином США, на цю посаду наприкінці лютого.

Він заручився підтримкою достатньої кількості урядів інших країн, щоб практично забезпечити своє затвердження на посаді президента Світового банку, включаючи Індію, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Кот-д'Івуар, Кенію, Саудівську Аравію та Південну Корею.

Світовий банк прийматиме кандидатури від інших країн до 29 березня, але поки що не оголошено жодного конкурента. Світовий банк з моменту його заснування наприкінці Другої світової війни очолював американець, тоді як Міжнародний валютний фонд - європеєць.

Правління банку заявило, що сподівається обрати нового керівника до початку травня.

Нинішній президент банку Девід Малпасс був висунутий колишнім президентом США Дональдом Трампом. Він оголосив про свою відставку в лютому після місяців суперечок через те, що спочатку не заявив, що підтримує науковий консенсус щодо зміни клімату.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підтримав кандидатуру Аджая Банги, який до 2021 року був гендиректором Mastercard, на посаду президента Світового банку.

Президент Світового банку Девід Малпас достроково піде зі своєї посади після тривалої критики щодо реакції Світового банку на зміну клімату під його керівництвом.

Економічна правда