Кількість отриманих іпотек торік скоротилась вчетверо

У 2022 році в Україні суттєво зменшилась кількість укладених угоду іпотечного кредитування - вчетверо, порівняно з 2021 роком.

Про це свідчать дані Опендатабот.

"Перед початком великої війни в Україні стався "бум" іпотек для квартир та житлових будинків — нотаріуси посвідчили понад 33,6 тисяч таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо — до 5,4 тисяч", - пишуть аналітики.

Крім цього, скорочення помітне порівняно й не з такими вдалими, як 2021, роками. До прикладу, в 2018-2020 роках в середньому, погоджували 11 тисяч угод на рік.

Приблизно така ж ситуація й з іпотеками, що стосуються земельних ділянок у 2022 році: утричі менше у порівнянні з 2021 роком та в 1,7 разів менше у порівнянні з 2018-2020 рр.

Опендатабот

Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків - втричі менше за показник останніх років.

Починаючи з 2017, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості на рік. У 2021 було зареєстровано 325 174 договори.

Схожа ситуація у 2022 склалася й з купівлею-продажем землі. Кількість проданих земельних ділянок зменшилася у 2,3 рази за рік до 133 447 таких угод.