Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 440 мільйонів

У рамках держпрограми "Достуні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень уповноважені банки видали бізнесу 65 кредитів на загальну суму 0,44 млрд, загалом зі старту програми - 54 625 кредитів на 171,68 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Держбанки минулого тижня уклали 9 кредитних договорів на суму 70,1 млн грн.

Водночас за період дії воєнного стану в Україні у рамках програми уклали 19 803 кредитних договорів на загальну суму 82,06 млрд грн (у тому числі банками держсектору - 14 717 кредитних договорів на суму 42,51 млрд грн), з яких:

0,83 млрд грн - на інвестиційні цілі;

6,78 млрд грн – як антикризові кредити;

4,36 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,87 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

44,19 млрд грн - на антивоєнні цілі.

"Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо:

До держбюджету в п’ятницю, 17 лютого, надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн дол від Світового банку під гарантії Великої Британії.

Економічна правда