Количество полученных ипотек в прошлом году сократилось вчетверо
В 2022 году в Украине существенно уменьшилось количество заключенных соглашение ипотечного кредитования – вчетверо по сравнению с 2021 годом.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Перед началом великой войны в Украине произошел "бум" ипотек для квартир и жилых домов — нотариусы засвидетельствовали более 33,6 тысяч таких сделок в 2021 году. За год полномасштабного вторжения их количество сократилось в четыре раза — до 5,4 тысяч", - пишут аналитики.
Кроме этого, сокращение заметно сравнительно и не с такими удачными, как 2021, годами. К примеру, в 2018-2020 годах в среднем согласовывали 11 тысяч сделок в год.
Приблизительно такая же ситуация и с ипотеками, касающимися земельных участков в 2022 году: втрое меньше по сравнению с 2021 годом и в 1,7 раза меньше по сравнению с 2018-2020 гг.
Всего за весь 2022 год нотариусы засвидетельствовали 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов - втрое меньше показателя последних лет.
Начиная с 2017 года, в среднем, нотариусы удостоверили 293 тысячи договоров купли-продажи недвижимости в год. В 2021 году было зарегистрировано 325 174 договора.
Похожая ситуация в 2022 году сложилась и с куплей-продажей земли. Количество проданных земельных участков уменьшилось в 2,3 раза в год до 133 447 таких сделок.