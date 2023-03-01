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Количество полученных ипотек в прошлом году сократилось вчетверо

Среда, 1 марта 2023, 19:15 - Анастасия Жарикова

В 2022 году в Украине существенно уменьшилось количество заключенных соглашение ипотечного кредитования – вчетверо по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Перед началом великой войны в Украине произошел "бум" ипотек для квартир и жилых домов — нотариусы засвидетельствовали более 33,6 тысяч таких сделок в 2021 году. За год полномасштабного вторжения их количество сократилось в четыре раза — до 5,4 тысяч", - пишут аналитики.

Кроме этого, сокращение заметно сравнительно и не с такими удачными, как 2021, годами. К примеру, в 2018-2020 годах в среднем согласовывали 11 тысяч сделок в год.

Приблизительно такая же ситуация и с ипотеками, касающимися земельных участков в 2022 году: втрое меньше по сравнению с 2021 годом и в 1,7 раза меньше по сравнению с 2018-2020 гг.

 
Опендатабот

Всего за весь 2022 год нотариусы засвидетельствовали 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов - втрое меньше показателя последних лет.

Начиная с 2017 года, в среднем, нотариусы удостоверили 293 тысячи договоров купли-продажи недвижимости в год. В 2021 году было зарегистрировано 325 174 договора.

Похожая ситуация в 2022 году сложилась и с куплей-продажей земли. Количество проданных земельных участков уменьшилось в 2,3 раза в год до 133 447 таких сделок.

 
Опендатабот

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