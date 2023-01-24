У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української: причина

Починаючи з серпня 2022 року фіксують пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі: це пов'язують з тим, що на період січень - вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.

Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Так, якщо кілька років тому запити серед роботодавців на працівників із знанням української в середньому становили 200 - 250 на рік, то у другій половині 2022 року сума запитів вже перевищила тисячу.

З початком 2023 року динаміка продовжує зростати.

Разом із тим на період січень – вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній, йдеться у звіті Польского Економічного інституту.

Загалом у Польщі нараховується понад 25 тис компаній, в яких принаймні одним із акціонерів є українська компанія, свідчать дані Центрального обліку та інформації про господарську діяльність у Польщі.

"За даними відкритих джерел, у Польщі нещодавно відкрили свої відділення: Нова Пошта, Розетка, Haski Managment. Також анонсували відкриття Monobank, ДІЯ.Бізнес, Документ, Український Католицький Інститут, Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya), ресторани: Чорноморка, Галя Балувана, П’яна вишня, Gaga. Торгові марки: Три ведмеді, Лімо, Spell Chocolatе, будівельна компанія Євродім/Нова та багато інших", - пояснює Gremi Personal.

"З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніям, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж, це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні.

Водночас й українські компанії також мають запит працювати з українцями. В нашій агенції є і приклади співпраці з представниками військово-промислового сектору, які перенесли виробництво до Польщі в цілях безпеки. Сподіваємось, що ми стаємо свідками нового тренду", - заявила директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

"Мільйони українців, які зараз знаходяться у Європі, звикли до українських продуктів чи сервісів й мають бажання продовжувати користуватися ними навіть знаходячись у Польщі чи Німеччині. Зважаючи на ці обставини, бізнеси починають реагувати, здійснюючи зовнішню експансію на нові ринки.

Ймовірно, деяким українським компаніям вже не вистачає внутрішнього ринку, щоб зростати і будувати стратегічні плани. Така тенденція викликає додаткові стимули і для польского ринку, який є великим і без конкурентів з України. Однак, усі гравці розуміють, що зараз можна розвиватися, здійснюючи диверсифікацію та розширення", - додала вона.

В агенції також зазначили, що запити українських бізнесів, які переїжджають, мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, український бізнес шукає серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою.

Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії прагнуть винаймати українців.

Економічна правда