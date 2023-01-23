"Армія відновлення" вже налічує майже 5 тисяч безробітних у 10 областях

До виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" вже долучилось майже 5 тисяч безробітних в десяти регіонах.

Про це заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, йдеться на урядовому порталі.

"На сьогодні до "Армії відновлення" залучено майже 5 тисяч безробітних у 10 областях. Ці люди отримують за виконання суспільно корисних робіт оплату в розмірі 6700 грн, що є більшим, ніж середня виплата допомоги з безробіття.

Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних. Минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн. У 2023 році на це передбачено 104 млн грн. Тож закликаємо регіони активно користуватись можливістю щодо організації робіт з відновлення", - заявила Бережна.

За її словами, перелік суспільно корисних робіт, які здійснюються в конкретному регіоні, залежить від його потреб.

Так, безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, вирубки дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.

При цьому лідерами в залученні безробітних до суспільно корисних робіт є Полтавська область - 1418 осіб, Сумська - 980 осіб, Київська - майже 900 осіб.

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Нагадуємо:

Уряд активізував механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Повідомлялось, що до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено вже майже 4,5 тисячі безробітних у дев'яти регіонах.

Економічна правда