Профспілка заявляє, що Ford планує скоротити 3 тисячі працівників в Європі: погрожують страйками

Американський автовиробник Forbes планує скоротити до 3200 робочих місць у Європі та перенести деякі роботи з розробки продукції до США.

Про це заявила у понеділок німецька профспілка IG Metall, пообіцявши дії, які можуть порушити роботу автовиробника на всьому континенті, якщо скорочення продовжаться, пише Reuters.

За словами IG Metall, Ford хоче скоротити до 2 500 робочих місць у сфері розробки продукції і ще до 700 на адміністративних посадах, причому найбільше постраждають німецькі підрозділи.

"Працівники заводу американського автовиробника в Кельні, на якому працює близько 14 000 чоловік, в тому числі 3800 осіб, що працюють в центрі розробки в районі Меркеніх, були проінформовані про ці плани на засіданні робочої ради в понеділок", - пише агентство.

Ford відмовився від коментарів, пославшись на заяву, зроблену в п'ятницю, в якій йдеться про те, що перехід на виробництво електромобілів вимагає структурних змін, але що компанія не буде говорити більше, поки плани не будуть остаточно узгоджені.

Минулого року компанія оголосила про інвестиції в розмірі 2 мільярдів доларів у розширення виробництва на своєму заводі в Кельні, який в даний час виробляє Ford Fiesta, а також двигуни і трансмісії, з метою створення масової повністю електричної моделі.

Ford планує випустити сім нових електрjмоделей в Європі, створити завод зі складання акумуляторів у Німеччині та спільне підприємство з виробництва нікелевих елементів у Туреччині в рамках масштабного просування електромобілів (EV) на континенті.

Автовиробник також має партнерство з Volkswagen, яке передбачає виробництво 1,2 мільйона автомобілів на електричній платформі MEB німецького автовиробника протягом шести років.

Ford of Europe виробляє, продає та обслуговує автомобілі марки Ford на 50 ринках, на яких працює близько 45 000 осіб на власних підприємствах та в спільних підприємствах, згідно з інформацією на сайті компанії.

"Якщо переговори між виробничою радою та керівництвом протягом найближчих тижнів не забезпечать майбутнє працівників, ми приєднаємося до процесу. Ми не будемо утримуватися від заходів, які можуть серйозно вплинути на компанію не тільки в Німеччині, але і в усій Європі", - заявили в IG Metall.

Економічна правда