В Польше почти в 10 раз вырос спрос на работников со знанием украинского: причина

Начиная с августа 2022 года фиксируют пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше: это связывают с тем, что на период январь - сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Так, если несколько лет назад запросы среди работодателей на работников со знанием украинского в среднем составляли 200 - 250 в год, то во второй половине 2022 года сумма запросов уже превысила тысячу.

С началом 2023 года динамика продолжает расти.

Вместе с тем на период январь - сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний, говорится в отчете Польского Экономического института.

Всего в Польше насчитывается более 25 тыс компаний, в которых по крайней мере одним из акционеров является украинская компания, свидетельствуют данные Центрального учета и информации о хозяйственной деятельности в Польше.

"По данным открытых источников, в Польше недавно открыли свои отделения: Новая Почта, Розетка, Haski Managment. Также анонсировали открытие Monobank, ДІЯ.Бізнес, Документ, Украинский Католический Институт, Сеть GastroFamily (Белый налив, БПШ, Mushlya), рестораны: Черноморка, Галя Балувана, Пьяная вишня, Gaga. Торговые марки: Три медведя, Лимо, Spell Chocolatе, строительная компания Евродом/Нова и многие другие", - объясняет Gremi Personal.

"С августа 2022 года мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше хотят работать с украинскими компаниям, по меньшей мере из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же, это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине.

В то же время и украинские компании также имеют запрос работать с украинцами. В нашем агентстве есть и примеры сотрудничества с представителями военно-промышленного сектора, которые перенесли производство в Польшу в целях безопасности. Надеемся, что мы становимся свидетелями нового тренда", - заявила директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

"Миллионы украинцев, которые сейчас находятся в Европе, привыкли к украинским продуктам или сервисам и хотят продолжать пользоваться ими даже находясь в Польше или Германии. Учитывая эти обстоятельства, бизнесы начинают реагировать, осуществляя внешнюю экспансию на новые рынки.

Вероятно, некоторым украинским компаниям уже не хватает внутреннего рынка, чтобы расти и строить стратегические планы. Такая тенденция вызывает дополнительные стимулы и для польского рынка, который является большим и без конкурентов из Украины. Однако, все игроки понимают, что сейчас можно развиваться, осуществляя диверсификацию и расширение", - добавила она.

В агентстве также отметили, что запросы украинских бизнесов, которые переезжают, имеют свою специфику. Например, таких работников, как менеджеры по продажам, украинский бизнес ищет среди поляков или украинцев, которые хорошо владеют польским языком.

Однако, если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании стремятся нанимать украинцев.

Экономическая правда