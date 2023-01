SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 доставила 40 супутників комунікаційної компанії OneWeb.

Про це повідомила SpaceX у Twitter.

Пуск ракети відбувся у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США, або у вівторок 10 січня о 06:50 за Київським часом. Ракета стартувала з мису Канаверал у Флориді.

Пізніше SpaceX повідомила про приземлення багаторазового першого ступеня ракети на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі Канаверал.

Також компанія OneWeb заявила про від’єднання останнього супутника та налагоджування з ними зв’язку.

👋 We say goodbye to the last of our forty satellites as it successfully separates.



Our team will now continue to work through the morning to confirm contact with all our spacecraft 🛰️



📷: @SpaceX#OneWebLaunch16 🚀 pic.twitter.com/F2W2AmOjqS