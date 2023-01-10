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SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb

Вівторок, 10 січня 2023, 10:10 - Економічна правда

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 доставила 40 супутників комунікаційної компанії OneWeb.

Про це повідомила SpaceX у Twitter.

Пуск ракети відбувся у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США, або  у вівторок 10 січня о 06:50 за Київським часом. Ракета стартувала з мису Канаверал у Флориді.

Пізніше SpaceX повідомила про приземлення багаторазового першого ступеня ракети  на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі Канаверал.

Також компанія OneWeb заявила про від’єднання останнього супутника та налагоджування з ними зв’язку. 

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Економічна правда.

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