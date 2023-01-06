Тайвань працює над власним аналогом Starlink для забезпечення звʼязку при ймовірному нападі Китаю

Тайвань шукає інвесторів, які допоможуть створити власний постачальник супутникового звʼязку для захисту від потенційного нападу з боку Китаю, натхненний роллю Starlink у війні в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, Тайвань веде попередні переговори з кількома вітчизняними та міжнародними інвесторами щодо залучення коштів для проекту, який космічне агентство країни, відоме як TASA, хоче виділити з існуючого супутникового підрозділу.

"Ми збираємося перетворити наш проект супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті в компанію", — сказав старший чиновник TASA.

Джерела, знайомі з переговорами, розповіли, що уряд хоче зберегти значну міноритарну частку в підприємстві.

Зазначається, що цей проект є частиною ширших зусиль Тайваню зі створення комунікаційної інфраструктури, яка могла б пережити атаку Китаю. Пекін стверджує, що Тайвань є частиною його території, і все частіше погрожує застосувати силу, щоб поставити країну під свій контроль.

"Ми дивимось на російське вторгнення в Україну та на те, як Starlink було дуже успішно використано", — сказала міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Танг.

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За допомогою такої супутникової системи влада Тайваню хоче зберегти можливість роботи журналістів під час ймовірного вторгнення, підтримку телефонного звʼязку та відеоконференцій.

За словами Танг, для того аби запланована служба ТASA почала працювати знадобиться декілька років.

Тим часом її міністерство експериментує з негеостаціонарними супутниковими приймачами в 700 місцях навколо Тайваню, щоб гарантувати пропускну здатність у разі війни чи катастроф.

Серед інвесторів, до яких звернулися за фінансуванням, була Draper Associates, венчурна компанія Кремнієвої долини, яка була першим інвестором у SpaceX і Tesla.

Draper відмовився від коментарів. TASA заявила, що плани недостатньо просунуті, щоб обговорювати їх публічно.

Економічна правда