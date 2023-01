SpaceX доставила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb

Ракета компании SpaceX Falcon 9 доставила 40 спутников коммуникационной компании OneWeb.

Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Пуск ракеты состоялся в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США, или во вторник 10 января в 06:50 по Киевскому времени. Ракета стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Позже SpaceX сообщила о приземлении многоразовой первой ступени ракеты на площадке Landing Zone 1 на космодроме на мысе Канаверал.

Также компания OneWeb заявила об отсоединении последнего спутника и налаживании с ними связи.

👋 We say goodbye to the last of our forty satellites as it successfully separates.



Our team will now continue to work through the morning to confirm contact with all our spacecraft 🛰️



📷: @SpaceX#OneWebLaunch16 🚀 pic.twitter.com/F2W2AmOjqS