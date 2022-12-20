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Кількість користувачів Starlink у світі зросла до мільйона

Вівторок, 20 грудня 2022, 15:12 - Анастасія Жарикова

Загальна кількість користувачів послугою супутникового інтернету Starlink зросла до 1 мільйона.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

"Зараз у Starlink понад 1 000 000 активних передплатників – дякуємо всім клієнтам і членам команди Starlink, які долучилися до цієї віхи", – йдеться у твіті.

Нагадуємо:

Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink - більше 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.

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Ціна пристроїв Starlink в Україні зросла майже вдвічі від початку року на тлі перебоїв у роботі зв’язку в країні через атаки Росії на енергомережу країни.

SpaceX інтернет
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Економічна правда
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