Кількість користувачів Starlink у світі зросла до мільйона

Загальна кількість користувачів послугою супутникового інтернету Starlink зросла до 1 мільйона.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

"Зараз у Starlink понад 1 000 000 активних передплатників – дякуємо всім клієнтам і членам команди Starlink, які долучилися до цієї віхи", – йдеться у твіті.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA