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На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:55

На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ, які перебували там понад місяць.

Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ", - заявили в МАГАТЕ.

За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.

Нагадаємо:

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.

Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ 5 вересня завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Повідомлялось, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Економічна правда

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