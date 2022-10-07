На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ, які перебували там понад місяць.

Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ", - заявили в МАГАТЕ.

Director General @rafaelmgrossi has confirmed that the first rotation of the IAEA Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) in #Ukraine is complete and now a new reinforced team of IAEA safety, security, and safeguards experts is at the plant. October 7, 2022

За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.

Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ 5 вересня завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Повідомлялось, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Економічна правда