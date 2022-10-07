На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ
На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ, які перебували там понад місяць.
Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.
"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ", - заявили в МАГАТЕ.
Director General @rafaelmgrossi has confirmed that the first rotation of the IAEA Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) in #Ukraine is complete and now a new reinforced team of IAEA safety, security, and safeguards experts is at the plant.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 7, 2022
За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.
Нагадаємо:
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.
Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.
Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ 5 вересня завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Повідомлялось, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.
Економічна правда