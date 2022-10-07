Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна – "Енергоатом"

Окупанти у четвер, 6 жовтня, викрали печатку Запорізької АЕС, яка засвідчувала право підпису документів. Президент "Енергоатома", в.о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка.

Про це повідомляють в "Енергоатомі".

"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться у заяві української компанії.

енергоатом

Нагадуємо:

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що вирушив до Києва.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Київ і Москву цього тижня з метою проведення переговорів щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Президент ДП "НАЕК Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС.

Економічна правда