На Запорожской АЭС прошла первая ротация представителей миссии МАГАТЭ, находившихся там более месяца.

Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter, цитируя заявление гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии на Запорожской АЭС завершена, и теперь на станции находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ", - заявили в МАГАТЭ.

Director General @rafaelmgrossi has confirmed that the first rotation of the IAEA Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) in #Ukraine is complete and now a new reinforced team of IAEA safety, security, and safeguards experts is at the plant.