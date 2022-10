Из-за действий РФ в украинском порту заблокировано судно Всемирной продовольственной программы ООН

Судно с зерном для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресенье выйти из украинского порта из-за действий РФ.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter.

Он отметил, что судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии сегодня должно было выйти из украинского порта в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Министр добавил, что эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода, однако из-за блокирования РФ "зернового коридора" пока экспорт невозможен.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the 🇺🇦 port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians 🇪🇹, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL