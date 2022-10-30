Все разделы
Укр / Рус

Из-за действий РФ в украинском порту заблокировано судно Всемирной продовольственной программы ООН

Воскресенье, 30 октября 2022, 13:48 - Игорь Пилипив

Судно с зерном для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресенье выйти из украинского порта из-за действий РФ.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter. 

Он отметил, что судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии сегодня должно было выйти из украинского порта в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). 

Министр добавил, что эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода, однако из-за блокирования РФ "зернового коридора" пока экспорт невозможен.

Ранее РФ заявила, что в результате атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые вовлечены в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Соединенные Штаты Америки отреагировали на выход РФ из инициативы по экспорту зерна из украинских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.

РФ приостанавливает свое участие в зерновой сделке после взрывов в севастопольском порту, где находились корабли Черноморского флота и гражданские суда.

ООН зепно экспорт Россия
Материалы по теме
США призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению" 30 октября 2022, 10:00
В ООН оптимистично настроены на продолжение "зерновой инициативы" и включение порта Николаева 27 октября 2022, 13:57
"Зерновая инициатива": в Черноморске загрузили зерном шестое зафрахтованное ООН судно 18 октября 2022, 20:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте