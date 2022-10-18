"Зернова ініціатива": у Чорноморську завантажили зерном шосте зафрахтоване ООН судно

У рамках роботи "зернового коридору" у вівторок, 18 жовтня, шосте зафрахтоване Всесвітньої продовольчою програмою ООН судно завантажили пшеницею у порту Чорноморськ.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Балкер PANGEO доставить 40 тисяч тонн пшениці для жителів Ємену. Перші 5 суден доставили понад 150 тис. тонн пшениці до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Афганістану.

Крім цього, у Кенії розвантажується 51,4 тис тонн української пшениці з балкера SUPER HENRY – перше судно з тих, які вже експортували пшеницю для потреб цієї країни.

"Для нас залишається пріоритетом забезпечення країн Африки та Азії українським зерном та олією. На сьогодні вже експортовано понад 4,3 млн тонн продовольства до країн цих континентів", – зазначив заступник Міністра інфраструктури України.

Він додав, що всі портові служби в поточних умовах працюють на повну потужність з метою оперативного завантаження зерновозів та танкерів.

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Окрім цього, сьогодні в рамках "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли ще 4 судна з майже 50 тис тонн продовольства для країн Азії.

За 2,5 місяці роботи "зернового коридору" уже 353 судна експортували понад 7,8 млн тонн агропродукції.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час зустрічі з міністром оборони Туреччини запевнив, що "зернова ініціатива" буде продовжена після 22 листопада.