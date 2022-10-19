Рада відновила оформлення оренди землі сільгосппризначення

Верховна Рада ухвалила в цылому законопроєкт №7636, який передбачає відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила в Telegram голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

За документ у 2 читанні проголосували 246 нардепів.

"Від початку воєнних дій в Україні було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок. Це був вимушений захід, щоб запобігти зловживанням, маніпуляціям чи рейдерським захопленням землі.

Законопроєкт повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, відновлює торги на передачу в користування ділянок державної та комунальної форми власності", - пояснила Шуляк.

За її словами, "це важливий крок в умовах війни та післявоєнного відновлення, адже створює додаткові умови для інвестицій та запуску бізнесу, який хоче і може релокуватися, розвиватися та підіймати українську економіку".

У пояснювальній записці йдеться, що закон встановлює вимогу щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель.

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Крім цього, відновлюється проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

Документ також зобов’язує землекористувачів, чиї права на користування землею сільськогосподарського призначення зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, внести ці дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім цього, закріплюється право розміщувати об’єкти виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільгосппродукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.

Також передбачене відновлення дії норми Земельного кодексу, яка звільняє індустріальні (промислові) парки від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Економічна правда