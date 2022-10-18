Всі розділи
Укр / Рус

Рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів: як розподілять кошти

Вівторок, 18 жовтня 2022, 17:45 - Олексій Павлиш

Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.

"Рада знову змінила Бюджет цього року. Вже 8-ий раз з початку війни. Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк")", - написав Желенхяк.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його розроблено за ініціативою уряду і безпосередньо Міністерства фінансів.

"Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - йдеться у документі.

Так, ланується збільшити фінансування таких напрямів:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міноборони – 365,2 млрд грн;
  • МВС – на 12,9 млрд грн;
  • СБУ – на 3,7 млрд грн;
  • ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
  • Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
  • УДО – на 600 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Кабінет міністрів пропонує збільшити військові видатки у державному бюджеті на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Економічна правда

Рада бюджет Міноборони війна ЗСУ
Матеріали за темою
Голосування за держбюджет-2023 переноситься на початок листопада – нардеп 13 жовтня 2022, 18:10
Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні 7 жовтня 2022, 16:05
Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків в умовах війни 6 жовтня 2022, 16:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті