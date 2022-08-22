Євро знову впало нижче долара через рекордні ціни на електроенергію

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Євро вдруге з 2002 року впав до паритету з доларом США, оскільки різке зростання цін на енергоносії посилило побоювання, що великі економіки регіону прямують до рецесії.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, євро впало на 0,4% до 0,99 долара. Валюта ослабла нижче порогу в 1 долар вдруге відтоді як у липні вперше за два десятиліття досягла паритету з американським доларам.

Втратили також і акції у Європі. Європейський регіональний індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, тоді як німецький Dax впав на 1,7%. Ці падіння відбулися на тлі подорожчання базової потужності у Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у 603 євро за МВт-год.

Інвестори та економісти стурбовані стрімким зростанням цін на енергоносії, що призведе до зниження ділової активності в Європі. Опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що німецькі інвестори стурбовані найбільше з часів боргової кризи в єврозоні десять років тому.

"Уряди починають розподіляти більш високі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. При цьому логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн", - сказав Джордан Рочестер з японського банк Nomura.

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ВІДЕО ДНЯ

У понеділок біржові ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили позначку в 3000 дол за тисячу кубометрів: на тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт.

Високі ціни на блакитне паливо утримуються з вівторка, коли "Газпром" заявив, що зимку котирування можуть зрости до 4000 доларів за тисячу кубів. Надзвичайно дорогі контракти зумовлені дедалі більшим скорочення поставок з Росії, що ставить під загрозу вчасне наповнення сховищ у Європі напередодні опалювального сезону та його стабільне проходження.

Хоча "Газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування, стрімке зростання ціни контрактів сигналізує невпевненість ринку у таких обіцянках. В середині липня Газпром вже зупиняв поставки "Північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, і тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.





