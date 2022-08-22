Евро снова упало ниже доллара из-за рекордных цен на электроэнергию

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Евро второй раз с 2002 года упал в паритет с долларом США, поскольку резкий рост цен на энергоносители усилил опасения, что крупные экономики региона направляются к рецессии.

Об этом сообщает Financial Times.

Да, евро упало на 0,4% до 0,99 доллара. Валюта ослабла ниже порога в 1 доллар во второй раз с тех пор, как в июле впервые за два десятилетия достигла паритета с американским долларам.

Утратили также и акции в Европе. Европейский региональный индекс Stoxx 600 потерял 1,2%, в то время как немецкий Dax упал на 1,7%. Эти падения произошли на фоне подорожания базовой мощности в Германии, чей показатель считается эталонным до рекорда в 603 евро за МВт-час.

Инвесторы и экономисты взволнованы стремительным ростом цен на энергоносители, что приведет к снижению деловой активности в Европе. Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что немецкие инвесторы обеспокоены больше всего со времен долгового кризиса в еврозоне десять лет назад.

"Правительства начинают распределять более высокие затраты на энергию между потребителями и бизнесу придется начать медленно сокращать производство. При этом логистические линии страдают от отсутствия транспортных возможностей в условиях низкого уровня воды на реке Рейн", – сказал Джордан Рочестер из японского банка Nomura.

Напоминаем:

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В понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили отметку в 3000 долл. за тысячу кубометров: на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются со вторника, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.