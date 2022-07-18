У Раді хочуть законодавчо закріпити, що НБУ має продовжувати друк грошей – нардеп

В урядовий законопроєкт №7429 про зміни до держбюджету-2022 внесли правку, що НБУ має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"...Дохід за державними цінними паперами, придбаними НБУ в емітента у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, перераховується Національним банком України у повному обсязі протягом 10 днів з виплати такого доходу", - йдеться у поправці №1381, автором якої є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

За словами Железняка, поправка викличе невдоволення міжнародних партнерів.

Також нардеп зазначив, що про правку не повідомили профільний комітет.

"Є ризик, що потім нам прийдеться докапіталізовувати НБУ і шукати на це гроші (коли він враховує папери уряду по своїй методології)", - написав Железняк.

За словами нардепа, на цьому тижні закон піде в зал.

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Емісія грошей – не вихід. Потрібні інші методи для підтримки економіки. Колонка голови НБУ

Нагадаємо:

Національний банк змушений стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією гривні, продажем валюти з резервів – у травні було продано стільки ж валюти, скільки "надруковано" гривні.

Щомісяця Україні потрібно 5 млрд доларів для функціонування бюджету, і за три місяці повномасштабної війни з цією метою Національний банк "надрукував" вже 120 млрд грн, або 4,1 млрд доларів.

Економічна правда