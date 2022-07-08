Майже весь прибуток Укренерго за 2021 рік перерахують до держбюджету

Кабмін погодив спрямування 90% чистого прибутку НЕК "Укренерго" за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 127 млн грн до держбюджету.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Погоджено спрямування 90 відсотків чистого прибутку приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності в 2021 р., в розмірі 127 036 тис гривень на виплату дивідендів до Державного бюджету України", - написав він.

Згідно з фінансовою звітністю, за 2021 рік НЕК "Укренерго" отримала 141,2 млн грн прибутку.

За підсумками 2021 року компанія сплатила державі 1 222 млн грн податків та обов'язкових платежів (включаючи 643 млн грн податків та 579 млн грн ЄСВ).

Економічна правда