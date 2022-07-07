Кабмін виділив ще 36,5 мільйонів на компенсації ОВА за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив ще 36,5 млн грн для компенсації обласним військовим адміністраціям за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

Про це повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій, Міністерству розвитку громад та територій для Київської міської військової адміністрації 36 553 620 гривень з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2022 року на компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану", - написав Мельничук.

"У травні загальна сума компенсації за розміщення переселенців склала 137,5 млн грн. Більшу частину цих коштів нам допомогли закрити міжнародні донори.

Ще 36,5 млн грн сьогодні виділить уряд. Влада на місцях продовжує допомагати нашим переселенцям знайти нове житло та роботу, дає їм тимчасовий прихисток, а тому для уряду важливо виділити відповідні кошти, які будуть направлені на ці політики", - заявив під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль.

Також Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким передасть майно Центрів надання адміністративних послуг у власність громад Кіровоградської та Івано-Франківської областей.

Економічна правда

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