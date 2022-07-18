В Раде хотят законодательно закрепить, что НБУ должен продолжать печать денег – нардеп

В правительственный законопроект №7429 об изменениях в госбюджет-2022 внесли правку, что НБУ должен продолжать печать денег, а купон за напечатанные возвращать в бюджет.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"... Доход по государственным ценным бумагам, приобретенным НБУ у эмитента в период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, перечисляется Национальным банком Украины в полном объеме в течение 10 дней с выплаты такого дохода", - говорится в поправке №1381, автором которой является нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

По словам Железняка, поправка вызовет недовольство международных партнеров.

Также нардеп отметил, что о правке не сообщили в профильный комитет.

"Есть риск, что потом нам придется докапитализировать НБУ и искать на это деньги (когда он учтет бумаги правительства по своей методологии)", - написал Железняк.

По словам нардепа, на этой неделе закон уйдет в зал.

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