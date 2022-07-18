Все разделы
Укр / Рус

В Раде хотят законодательно закрепить, что НБУ должен продолжать печать денег – нардеп

Понедельник, 18 июля 2022, 10:30 - Алексей Павлыш

В правительственный законопроект №7429 об изменениях в госбюджет-2022 внесли правку, что НБУ должен продолжать печать денег, а купон за напечатанные возвращать в бюджет.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"... Доход по государственным ценным бумагам, приобретенным НБУ у эмитента в период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, перечисляется Национальным банком Украины в полном объеме в течение 10 дней с выплаты такого дохода", - говорится в поправке №1381, автором которой является нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

По словам Железняка, поправка вызовет недовольство международных партнеров.

Также нардеп отметил, что о правке не сообщили в профильный комитет.

"Есть риск, что потом нам придется докапитализировать НБУ и искать на это деньги (когда он учтет бумаги правительства по своей методологии)", - написал Железняк.

По словам нардепа, на этой неделе закон уйдет в зал.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Государство запустило "печатный станок", но это пока не влияет на цены. Что будет дальше?

Эмиссия денег – не выход. Нужны другие методы поддержки экономики. Колонка главы НБУ

Напоминаем:

Национальный банк вынужден сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией гривны, продажей валюты из резервов – в мае было продано столько же валюты, сколько "напечатано" гривни.

Ежемесячно Украине нужно 5 млрд долларов для функционирования бюджета, и за три месяца полномасштабной войны с этой целью Национальный банк "напечатал" уже 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.

Экономическая правда

Кабмин деньги НБУ финансы гривня
Материалы по теме
Кабмин предоставил госгарантию по кредиту ЕБРР "Нафтогазу" на 300 миллионов евро 8 июля 2022, 12:30
Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет 8 июля 2022, 09:20
Кабмин выделил еще 36,5 миллиона на компенсации ОВА за размещение переселенцев 7 июля 2022, 18:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте