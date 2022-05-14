В травні імпорт пального вантажівками зріс у 15 разів проти березня

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Від початку травня імпорт пального автотранспортом зріс у 15 разів, річковим транспортом і залізницею – у 5 разів відносно березня.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes Україна.

Він розповів, що від початку повномасштабної війни споживання нафтопродуктів в Україна впало на 72%. Потреби на травень складають приблизно 100 тисяч т бензину и 250 тисяч т дизелю.

"Росіяни зруйнували наші нафтобази, Кременчуцький НПЗ. Безумовно, це вплинуло на ринок. Ми були змушені повністю перебудовувати логістику. Ми працюємо над збільшенням імпорту пального", – додав Галущенко. За його словами, в травні ця цифра зросла для автомобільного транспорту в 15 разів проти березня, річковим транспортом і залізницею – у 5 разів.

Міністр підкреслив, що обсяги імпорту зростають кожного дня, а проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом.

При цьому він не виключив недобросовісних дій гравців ринку пального.

"Очевидно, є випадки, коли дехто намагається максимально заробити на людях в умовах війни. … Не можу зараз сказати, хто саме це робить і в яких об’ємах. Мають бути відповідні дії силових структур, Антимонопольного комітету. Вони розберуться", – зазначив він.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет розпочав дослідження критичної ситуації на ринку пального – перевірить, чи є об’єктивні причини для обмеження продажів на АЗС, чи на ринку мала місце змова.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.

Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.