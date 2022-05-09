Україна може суттєво збільшити поставки пального через Польщу – Свириденко

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Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві.

"Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", – розповіла віцепрем’єрка.

Вона зазначила, що у ході форуму вдалося зібрати представників польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Завдяки цьому вдалося знайти практичні вирішення проблеми, яка виникла на паливному ринку України.

Так, до польського ресурсу Україна зможе залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Крім того, каже Свириденко, Україна отримала розуміння того, як можна отримати додаткові обсяги від польських трейдерів. Сторони позначили технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, а польська PERN SA вже підтвердила готовність надати додаткові потужності.

Для збільшення відвантажень були синхронізовані графіки роботи "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", – заявила віцепрем’єрка.

Нагадуємо:

Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

На початку квітня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького нафтопереробного заводу знищена.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.