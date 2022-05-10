Черги на заправках та бензин по 60 гривень: коли закінчиться дефіцит

Проста у мирний час заправка автомобіля під час війни перетворилася на справжнє випробування. Мало того, що на ринку дефіцит продуктів, так ще й окремі АЗС вирішили заробити на цьому. Що робить влада і коли закінчиться паливна криза?

В Україні паливна криза. Третій тиждень мільйони українських автомобілістів мало не щодня стоять по кілька годин в чергах на АЗС аби придбати 10-20 літрів дефіцитного бензину чи дизелю.

Впоратися з кризою на державному поки що не вдається. Попри обіцянку уряду розв'язати проблему дефіциту пального за тиждень, нафтопродуктів на заправних станціях за більш ніж десять днів більше не стало.

Черги на АЗС і досі вимірюються сотнями метрів, а ціни на окремих станціях сягають 60 грн за літр. І це незважаючи на те, що вартість пального офіційно регулюється Міністерством економіки.

Що зробила влада для подолання кризи, коли зникнуть черги на АЗС та скільки коштуватиме пальне?

Чому не зник дефіцит? Квітнева заява віцепрем'єрки Юлії Свириденко про подолання паливної кризи "за тиждень" з самого початку була, м'яко кажучи, дуже оптимістичною. Враховуючи проблеми, які утворилися на паливному ринку за час війни, серед яких повна втрата російського ті білоруського ресурсу, блокування морських портів, руйнація Кременчуцького НПЗ та близько 15 нафтобаз, а також необхідність в стислі терміни налагодити постачання з Європейського Союзу, учасники ринку прогнозували, що ситуація стабілізується не раніше ніж за місяць. Песимісти взагалі говорили, що криза триватиме три місяці.

Що змінилося за останній тиждень? За словами Юлії Свириденко, спілкування з операторами ринку в останні тижні відбувається в щоденному режимі і ситуація потроху стабілізується. Прогрес підтверджують і учасники ринку. "Величезна кількість проблем знайшла своє рішення. Зроблено протягом тижня стільки, скільки не зробили за весь період", – каже директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін. Які саме рішення було прийнято? По-перше, скасовано дозволи на виїзд бензовозів за кордон. "Відтепер вони зможуть виїжджати, не витрачаючи час на оформлення дозволів на виконання комерційних перевезень вантажів територією інших держав", – повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. По-друге, задля зменшення черг на кордоні та пришвидшення поставок палива уряд вирішивзменшити кількість пунктів пропуску для так званих "євроблях" з семи до трьох. Нулі на стелах: чому на АЗС немає пального та коли з'явиться Крім того, Свириденко заявила про досягнення домовленості, яка дозволить суттєво збільшити постачання пального в Україну через Польщу. Йдеться про понад 200 тис тонн нафтопродуктів щомісячно, замість нинішніх 60 тисяч тонн. Крім того, Мінекономіки підвищило граничну надбавку та самі ціни на бензини та дизпаливо, чого власне вимагали трейдери. Таким чином, АЗС дозволено продавати "звичайний" бензин не дорожче 37,69 грн за літр, на "звичайний" дизель – максимум по 42,63 грн за літр.

Чому ціни на АЗС набагато вищі? Користуючись великим ажіотажем, окремі АЗС вирішили не зважати на державне регулювання цін і продають пальне за спекулятивними цінами. Існує декілька категорій не чистих на руку заправників, розповідає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Перша – несистемні АЗС. В першу чергу йдеться про невеликі мережі, які відкрито торгують паливом за завищеними цінами – 53-60 грн за літр. Друга група – станції, які маскують торгівлю за цінами, що значно перевищують регульовані державою. Вони або тримають "нулі" на стелах продаючи паливо в гурті, де ціна не регулюється, або ж просто реалізують нафтопродукти приховано. "В таких мережах на касі вам запропонують купити пальне через додаток або прямо на місці за готівку дорожче "державних" цін – 50-60 гривень за літр", – каже Куюн.

Чи буде пальне в травні? За словами Юлії Свириденко, на травень учасники ринку законтрактували купівлю для українського ринку 72 тис тонн бензинів та 252 тис тонн дизпалива. "При нормальному споживанні в травні нам необхідно 96 тисяч тонн бензинів та 256 тисяч тонн дизелю. Тобто по суті необхідний ресурс в Європі законтрактований. Є питання логістичні, які ми вирішуємо в щоденному режимі", – заявила віцепрем’єрка. При цьому вона відзначає, що внаслідок дефіциту серед населення спостерігається паніка та ажіотажний попит, через що споживання бензину зросло на 12%, а дизпалива – на 27%.

Коли зникнуть черги? Як вже зазначалося, прогрес в питанні наповнення ринку необхідним ресурсом є, але за один день черги не зникнуть, в тому числі через психологічний фактор. Традиційно представники влади на відміну від учасників ринку більш оптимістичні у своїх оцінках щодо термінів подолання кризи. Так голова парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявив, що ситуація із дефіцитом пального на ринку покращиться із середини травня. Проте за прогнозами експертів та учасників ринку, перебої з постачаннями нафтопродуктів для АЗС можуть тривати протягом всього травня та навіть червня.