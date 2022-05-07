Україна просить про "зелений коридор" у портах ЄС, аби ввезти більше пального

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Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів уряду.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що протягом останніх п’яти днів Україна ввозить обсяг пального, що дорівнює або перевищує внутрішнє споживання. Проте, зазначає вона, Європа виявилася не готова в частині логістики. "Вузьким" місцем у логістиці постачання пального в країну є порти Східної Європи: Ґданськ, Ґдиня, Констанца, Свиноуйсьце, Бургаз.

Відтак наразі у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в цих портах.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

Зеленський також наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Нагадуємо:

На початку квітня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького нафтопереробного заводу знищена.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.