В мае импорт горючего грузовиками вырос в 15 раз против марта

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С начала мая импорт топлива автотранспортом вырос в 15 раз, речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз по отношению к марту.

Об этом рассказал Министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes Украина.

Он рассказал, что с начала полномасштабной войны потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72%. Потребности в мае составляют примерно 100 тысяч т бензина и 250 тысяч т дизеля.

"Россияне разрушили наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Безусловно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта горючего", – добавил Галущенко. По его словам, в мае эта цифра выросла для автомобильного транспорта в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз.

Министр подчеркнул, что объемы импорта растут каждый день, а проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время.

При этом он не исключил недобросовестные действия игроков рынка горючего.

"Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. …Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур Антимонопольного комитета. Они разберутся", – отметил он.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет приступил к исследованию критической ситуации на рынке горючего – проверит, есть ли объективные причины для ограничения продаж на АЗС, имелся ли на рынке сговор.

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.

Проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием зеленого коридора.

В ближайшее время Украина сможет благодаря польскому транзиту привлечь горючее из США, Нидерландов и других стран – сейчас через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей.