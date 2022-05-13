На кордоні України зроблять пункт пропуску лише для імпорту пального

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Найближчими днями на українському кордоні один із пунктів пропуску розпочне роботу лише для ввезення пального в країну.

Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів у ході експертної дискусії, організованої Економічною правдою та CASE Україна.

Внаслідок перевантаженості прикордонних пропускних пунктів затримується рух для вантажівок із пальним, адже попри їхню першочерговість не завжди існує фізична можливість її забезпечити.

"Є домовленість з прикордонною службою: найближчі дні реалізувати питання того, що один з пропускних пунктів буде тільки для палива – тобто там буде паливна полоса зроблена", – розповів Найєм. Водночас він не уточнив, про який саме пункт чи кордон із державою йдеться, аби не створювати зайвого ажіотажу.

Крім того, аби розвантажити прикордонні пункти у Мінінфраструктури хочуть деякі пункти зробити лише вантажними. Так планують вчинити, наприклад, з Краківцем та Ягодином на кордоні з Польщею.

Крім того, у Краківці хочуть звести тимчасові споруди, які дозволить "розвести" пасажирську та вантажну ділянку – це вдасться зробити протягом одного-двох тижнів.Протягом трьох місяці, натомість, тимчасові споруди можна замінити постійними.

Дивіться повний запис зустрічі за посиланням.

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Нагадуємо:

Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

Міністерства інфраструктури України та Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.