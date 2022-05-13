Мережею АЗС Glusco керуватиме "Нафтогаз" – рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо передачі 172 автозаправних станцій пов’язаної з Медведчуком мережі Glusco в управління "Нафтогазу".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", — зазначив Шмигаль. Він додав, що це рішення допоможе в подоланні дефіциту пального.

Довідка. Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз. Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з Віктором Медведчуком. Це підтверджував і сам Моїсеєв – казав, що їх пов'язують "дружні відносини, а не ділові".

Нагадуємо:

Наприкінці лютого минулого року РНБО запровадила санкції проти нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука (у четвер 12 травня фракцію у Верховній Раді розпустили).

За два тижня, у березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок.

Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – Служба безпеки заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco

У грудні стало відомо, що компанія SNEL Energy Limited, яка належить грецькому підприємцю Дімітріосу Аніфантакісу, придбала 100% акцій Glusco Energy SA.

Аніфантакіс протягом своєї кар’єри, зокрема, був керуючим директором Litasco SA (2018-2020) та головою ради директорів Eiger Shipping S.A (2017-2020) - вони входять до російської мережі "Лукойл".



