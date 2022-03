Україна запускає інформкампанію з бойкотування товарів із РФ і Білорусі за кордоном

Українські державні відомства запустили інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder з бойкотування російських та білоруських товарів і компаній за кордоном.

Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

"Сьогодні росія - це синонім слова "вбивця". Понад 140 дітей і тисячі мирних українців були вбиті російськими військовими протягом першого місяця війни. Кількість нових жертв серед цивільного населення невпинно продовжує зростати з кожним черговим днем воєнних злочинів росії проти народу України.

Білорусь також зарекомендувала себе "пасивним співорганізатором" війни проти України, адже наступи російських військ на Україну регулярно здійснюються з територій білорусі, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Наразі мати будь-які бізнес-зв’язки з росією та білоруссю - це величезний удар по репутації компаній та фактична мовчазна підтримка політики країн-агресорів проти України", - кажуть в міністерстві.

Щоб допомогти бізнесу за кордоном бойкотувати російські й білоруські товари та послуги, українські державні відомства запустили міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder.

Головна ідея проєкту полягає у:

донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг;

сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів;

заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні, або ж у знак підтримки економіки України — на українські.

Як українському бізнесу долучитися до ініціативи?

Надішліть логотип вашої компанії/організації у будь-якому із цих форматів: png, ai, svg на електронну адресу buyukrainian@epo.org.ua. "Ми розмістимо його на сторінці ініціативи в знак вашої підтримки кампанії DO NOT sponsor murder", - пояснюють у міністерстві.

Поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії:

"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".

Використати інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах вашої компанії/організації.

Як іноземному бізнесу долучитися до кампанії?

Відмовитися від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.

Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів.

Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні або ж в знак підтримки економіки України — на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут: https://imp.export.gov.ua/buyukrainia.

Поставити один із варіантів банерів на сайт компанії:

"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",

"Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".

"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products". Використати візуальні матеріали кампанії DO NOT sponsor murder у соціальних мережах компанії.

Як іноземними громадянам долучитися до кампанії?

Не купувати російські та білоруські товари.

У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з росією та білоруссю. Для цього рекомендуємо використовувати такі хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian

Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із росією та білоруссю.

"Пам'ятайте, аполітичність - позиція, що вбиває українців щодня. Тож зробіть свій внесок у припинення війни проти України вже сьогодні", - наголошує Мінцифри.

Ініціаторами міжнародної інформаційної кампанії DO NOT sponsor murder є Кабінет Міністрів України, Міністерство цифрової трансформації України, українська державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", національний проєкт з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес, Міністерство економіки України та Міністерство закордонних справ України.

Економічна правда