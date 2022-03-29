Україна запускає інформкампанію з бойкотування товарів із РФ і Білорусі за кордоном
Українські державні відомства запустили інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder з бойкотування російських та білоруських товарів і компаній за кордоном.
Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
"Сьогодні росія - це синонім слова "вбивця". Понад 140 дітей і тисячі мирних українців були вбиті російськими військовими протягом першого місяця війни. Кількість нових жертв серед цивільного населення невпинно продовжує зростати з кожним черговим днем воєнних злочинів росії проти народу України.
Білорусь також зарекомендувала себе "пасивним співорганізатором" війни проти України, адже наступи російських військ на Україну регулярно здійснюються з територій білорусі, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Наразі мати будь-які бізнес-зв’язки з росією та білоруссю - це величезний удар по репутації компаній та фактична мовчазна підтримка політики країн-агресорів проти України", - кажуть в міністерстві.
Щоб допомогти бізнесу за кордоном бойкотувати російські й білоруські товари та послуги, українські державні відомства запустили міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder.
Головна ідея проєкту полягає у:
- донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг;
- сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів;
- заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні, або ж у знак підтримки економіки України — на українські.
Як українському бізнесу долучитися до ініціативи?
Надішліть логотип вашої компанії/організації у будь-якому із цих форматів: png, ai, svg на електронну адресу buyukrainian@epo.org.ua. "Ми розмістимо його на сторінці ініціативи в знак вашої підтримки кампанії DO NOT sponsor murder", - пояснюють у міністерстві.
Поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії:
"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
Використати інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах вашої компанії/організації.
Як іноземному бізнесу долучитися до кампанії?
- Відмовитися від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.
- Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів.
- Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні або ж в знак підтримки економіки України — на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут: https://imp.export.gov.ua/buyukrainia.
- Поставити один із варіантів банерів на сайт компанії:
"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",
"Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
- Використати візуальні матеріали кампанії DO NOT sponsor murder у соціальних мережах компанії.
Як іноземними громадянам долучитися до кампанії?
- Не купувати російські та білоруські товари.
- У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з росією та білоруссю. Для цього рекомендуємо використовувати такі хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian
- Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із росією та білоруссю.
"Пам'ятайте, аполітичність - позиція, що вбиває українців щодня. Тож зробіть свій внесок у припинення війни проти України вже сьогодні", - наголошує Мінцифри.
Ініціаторами міжнародної інформаційної кампанії DO NOT sponsor murder є Кабінет Міністрів України, Міністерство цифрової трансформації України, українська державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", національний проєкт з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес, Міністерство економіки України та Міністерство закордонних справ України.
Економічна правда
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