Міжнародна організація праці призупиняє технічне співробітництво з РФ

Міжнародна організація праці (International Labour Organization) тимчасово припиняє технічне співробітництво з РФ, доки не буде узгоджено припинення вогню та не буде прийняте мирне рішення.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

"Учасники чергової сесії Адміністративної ради Міжнародної організації праці (International Labour Organization) ухвалили проект резолюції щодо засудження військової агресії росії проти України.

Документ передбачає тимчасове припинення технічного співробітництва з російською федерацією, доки не буде узгоджено припинення вогню та не буде прийняте мирне рішення", - йдеться у повідомленні.

Резолюцію підтримали 42 з 52 учасників сесії.

У документі наголошується, що агресія РФ проти України за сприяння білоруського уряду є вкрай несумісною з цілями та принципами, які регулюють членство в МОП.

"Міжнародне об’єднання закликає країн-членів розглянути питання щодо вжиття заходів, щоб змусити росію повністю виконувати свої обов’язки та зобов’язання, які випливають із її членства в МОП.

Також призупиняється запрошення РФ до участі в усіх технічних нарадах та зустрічах експертів, конференціях та семінарах", - пояснюють в Мінекономіки.

"В свою чергу Міжнародна організація праці долучиться до надання усієї можливої допомоги Україні.

Зокрема, МОП звертається до країн-учасниць із закликом до дій на захист та забезпечення трудових прав та безпечного середовища для всіх, хто виїхав з України", - додають в українському уряді.

Економічна правда