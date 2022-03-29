Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Украинские государственные ведомства запустили информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкоту российских и белорусских товаров и компаний за рубежом.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

"Сегодня россия - это синоним слова "убийца". Более 140 детей и тысячи мирных украинцев были убиты российскими военными в течение первого месяца войны. Число новых жертв среди гражданского населения продолжает расти с каждым очередным днем ​​военных преступлений россии против народа Украины.

Беларусь также зарекомендовала себя "пассивным соорганизатором" войны против Украины, ведь наступления российских войск на Украину регулярно осуществляются с территории Беларуси, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас иметь какие-либо бизнес-связи с россией и беларусью – это огромный удар по репутации компаний и фактическая молчаливая поддержка политики стран-агрессоров против Украины", – говорят в министерстве.

Чтобы помочь бизнесу за границей, бойкотировать российские и белорусские товары и услуги, украинские государственные ведомства запустили международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder.

Главная идея проекта состоит в:

донесении до иностранного бизнеса важности бойкотирования российских и белорусских товаров и услуг;

содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров;

замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или в знак поддержки экономики Украины — на украинские.

Как украинскому бизнесу приобщиться к инициативе?

Отправьте логотип вашей компании/организации в любом из этих форматов: png, ai, svg по электронному адресу buyukrainian@epo.org.ua. "Мы разместим его на странице инициативы в знак вашей поддержки кампании DO NOT sponsor murder", – объясняют в министерстве.

Поставить один из вариантов движущихся строк на сайт компании:

"Вы пользовались ювелирными изделиями из russian и russian products. Glory to Ukraine!", "Сотрудничество Russian. Boycott russian and basque products".

Использовать другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях вашей компании/организации.

Как иностранному бизнесу присоединиться к кампании?

Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.

Убрать российские и белорусские товары с магазинных полок.

Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине или в знак поддержки экономики Украины — на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь: https://imp.export.gov.ua/buyukrainia.

Поставить один из вариантов баннеров на сайт компании:

"Вы пользовались boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!",

"Support Ukrainians. Boycott russian and russian products".

"Вы пользовались boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and russian products". Использовать визуальные материалы кампании DO NOT sponsor murder в социальных сетях компании.

Как иностранным гражданам присоединиться к кампании?

Не покупать российские и белорусские товары.

В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией и Белоруссией. Для этого рекомендуем использовать следующие хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian

Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с Россией и Белоруссией.

"Помните, аполитичность - позиция, которая убивает украинцев каждый день. Поэтому внесите свой вклад в прекращение войны против Украины уже сегодня", - отмечает Минцифры.

Инициаторами международной информационной кампании DO NOT sponsor murder являются Кабинет Министров Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, украинское государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", национальный проект по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес, Министерство экономики Украины и Министерство иностранных дел Украины.

Экономическая правда