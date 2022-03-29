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Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Вторник, 29 марта 2022, 14:45
 

Украинские государственные ведомства запустили информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкоту российских и белорусских товаров и компаний за рубежом.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

"Сегодня россия - это синоним слова "убийца". Более 140 детей и тысячи мирных украинцев были убиты российскими военными в течение первого месяца войны. Число новых жертв среди гражданского населения продолжает расти с каждым очередным днем ​​военных преступлений россии против народа Украины.

Беларусь также зарекомендовала себя "пассивным соорганизатором" войны против Украины, ведь наступления российских войск на Украину регулярно осуществляются с территории Беларуси, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас иметь какие-либо бизнес-связи с россией и беларусью – это огромный удар по репутации компаний и фактическая молчаливая поддержка политики стран-агрессоров против Украины", – говорят в министерстве.

Чтобы помочь бизнесу за границей, бойкотировать российские и белорусские товары и услуги, украинские государственные ведомства запустили международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder.

 

Главная идея проекта состоит в:

  • донесении до иностранного бизнеса важности бойкотирования российских и белорусских товаров и услуг;
  • содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров;
  • замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или в знак поддержки экономики Украины — на украинские.

Как украинскому бизнесу приобщиться к инициативе?

  • Отправьте логотип вашей компании/организации в любом из этих форматов: png, ai, svg по электронному адресу buyukrainian@epo.org.ua. "Мы разместим его на странице инициативы в знак вашей поддержки кампании DO NOT sponsor murder", – объясняют в министерстве.
  • Поставить один из вариантов движущихся строк на сайт компании:

"Вы пользовались ювелирными изделиями из russian и russian products. Glory to Ukraine!", "Сотрудничество Russian. Boycott russian and basque products".

  • Использовать другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях вашей компании/организации.

Как иностранному бизнесу присоединиться к кампании?

  • Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.
  • Убрать российские и белорусские товары с магазинных полок.
  • Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине или в знак поддержки экономики Украины — на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь: https://imp.export.gov.ua/buyukrainia.
  • Поставить один из вариантов баннеров на сайт компании:
    "Вы пользовались boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!",
    "Support Ukrainians. Boycott russian and russian products".
  • Использовать визуальные материалы кампании DO NOT sponsor murder в социальных сетях компании.
 

Как иностранным гражданам присоединиться к кампании?

  • Не покупать российские и белорусские товары.
  • В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией и Белоруссией. Для этого рекомендуем использовать следующие хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian
  • Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с Россией и Белоруссией.

"Помните, аполитичность - позиция, которая убивает украинцев каждый день. Поэтому внесите свой вклад в прекращение войны против Украины уже сегодня", - отмечает Минцифры.

 

Инициаторами международной информационной кампании DO NOT sponsor murder являются Кабинет Министров Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, украинское государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", национальный проект по развитию предпринимательства и экспорта Дія.Бізнес, Министерство экономики Украины и Министерство иностранных дел Украины.

Экономическая правда

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