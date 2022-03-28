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Українці через "Дію" зібрали вже понад 200 мільйонів на армію

Понеділок, 28 березня 2022, 14:56

Через сервіс "Дія" українці зібрали уже понад 200 млн грн - до збору коштів долучились понад 200 тисяч українців.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

Усі кошти перераховуються у фонд "Повернись живим".

У "Дії" прозвітували, що завдяки донатам фонд "Повернись живим" передав українській армії:

  • 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
  • 12 206 бронежилетів
  • 5660 шоломів
  • 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
  • 391 мобільний роутер
  • 2372 квадрокоптери
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів
  • 1365 ноутбуків
  • 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
  • 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів
  • 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів
  • 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо)
  • 73 автомобілі
  • 1317 генераторів для живлення
  • 144 джерела безперебійного живлення.

"Щоб підтримати армію за кілька кліків, зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Допомогти армії, введіть суму та натисніть 👉🏻 Сплатити", - пояснюють в "Дії".

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

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