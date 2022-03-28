Українці через "Дію" зібрали вже понад 200 мільйонів на армію
Через сервіс "Дія" українці зібрали уже понад 200 млн грн - до збору коштів долучились понад 200 тисяч українців.
Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.
Усі кошти перераховуються у фонд "Повернись живим".
У "Дії" прозвітували, що завдяки донатам фонд "Повернись живим" передав українській армії:
- 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
- 12 206 бронежилетів
- 5660 шоломів
- 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них
- 391 мобільний роутер
- 2372 квадрокоптери
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів
- 1365 ноутбуків
- 1173 смартфони (для операторів БПЛА)
- 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів
- 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів
- 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо)
- 73 автомобілі
- 1317 генераторів для живлення
- 144 джерела безперебійного живлення.
"Щоб підтримати армію за кілька кліків, зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Допомогти армії, введіть суму та натисніть 👉🏻 Сплатити", - пояснюють в "Дії".
Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.
Економічна правда
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