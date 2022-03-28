Українці через "Дію" зібрали вже понад 200 мільйонів на армію

Через сервіс "Дія" українці зібрали уже понад 200 млн грн - до збору коштів долучились понад 200 тисяч українців.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

Усі кошти перераховуються у фонд "Повернись живим".

У "Дії" прозвітували, що завдяки донатам фонд "Повернись живим" передав українській армії:

3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)

12 206 бронежилетів

5660 шоломів

11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них

391 мобільний роутер

2372 квадрокоптери

11 військових безпілотних авіаційних комплексів

1365 ноутбуків

1173 смартфони (для операторів БПЛА)

426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів

697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів

1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо)

73 автомобілі

1317 генераторів для живлення

144 джерела безперебійного живлення.

"Щоб підтримати армію за кілька кліків, зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Допомогти армії, введіть суму та натисніть 👉🏻 Сплатити", - пояснюють в "Дії".

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

Економічна правда