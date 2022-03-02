Ціна на нафту перевищила 110 доларів

Ціни на нафту активно піднімаються під час торгів 2 березня на тлі побоювань перебоїв постачання на світові ринки.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures злетіли в ціні на 6,68 дол (6,36%) до 111,65 дол за бар.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 6,95 долара (6,72%) до 110,36 дол за бар. У вівторок Brent підскочила в ціні на 7,15%, WTI – на 8%.

Група сенаторів США представила Конгресу законопроєкт про запровадження заборони на імпорт Сполученими Штатами російської нафти.

Раніше міністри країн МЕА ухвалили рішення про вивільнення 60 млн бар нафти із стратегічних резервів для забезпечення стабільності на нафтових ринках.