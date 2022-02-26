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Швидкі та автівки ДСНС отримають безкоштовне пальне

Субота, 26 лютого 2022, 20:39
 
unsplash

Швидка допомога та автівки Служби з надзвичайних ситуацій отримають безкоштовне пальне від азербайджанської SOCAR.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"За результатами моєї розмови з Ільхамом Алієвим [президентом Азербайджану] усім заправкам SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС", – повідомив президент.

Вночі, зазначив він, очікується літак з медикаментами від Азербайджану.

Нагадуємо:

Азербайджан зможе допомогти Україні щодо низьких запасів нафти та нафтопродуктів.

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