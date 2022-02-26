Швидкі та автівки ДСНС отримають безкоштовне пальне
Швидка допомога та автівки Служби з надзвичайних ситуацій отримають безкоштовне пальне від азербайджанської SOCAR.
Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.
"За результатами моєї розмови з Ільхамом Алієвим [президентом Азербайджану] усім заправкам SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС", – повідомив президент.
За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Вночі, зазначив він, очікується літак з медикаментами від Азербайджану.
Нагадуємо:
Азербайджан зможе допомогти Україні щодо низьких запасів нафти та нафтопродуктів.
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