Велика Британія пропонує запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з Росії
Країни "Великої сімки" мають запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, вважає глава МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс.
Про це повідомляє Financial Times.
"Нам слід узгодити це з партнерами з G7, тому що ми не можемо зробити це одні. Ми маємо скорочувати ліміти з часом", – сказала Трасс.
За її словами, нині Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ з партнерами з G7.
Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс. Британський уряд підготував список із більш ніж ста російських великих підприємців, і кожні кілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку.
"Ми накладатимемо санкції на їхні приватні літаки, їхню нерухомість та іншу власність. Втекти буде нікуди", – заявила Трасс.
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