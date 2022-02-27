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Велика Британія пропонує запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з Росії

Неділя, 27 лютого 2022, 14:05

Країни "Великої сімки" мають запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, вважає глава МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс.

Про це повідомляє Financial Times.

"Нам слід узгодити це з партнерами з G7, тому що ми не можемо зробити це одні. Ми маємо скорочувати ліміти з часом", – сказала Трасс.

За її словами, нині Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ з партнерами з G7.

Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс. Британський уряд підготував список із більш ніж ста російських великих підприємців, і кожні кілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку.

"Ми накладатимемо санкції на їхні приватні літаки, їхню нерухомість та іншу власність. Втекти буде нікуди", – заявила Трасс.

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нафта газ Росія Великобританія

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