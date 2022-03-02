Цена на нефть превысила 110 долларов

Цены на нефть активно поднимаются в ходе торгов 2 марта на фоне опасений перебоев поставок на мировые топливные рынки.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетели в цене на 6,68 доллара (6,36%) - до 111,65 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 6,95 доллара (6,72%) - до 110,36 доллара за баррель.

Во вторник Brent подскочила в цене на 7,15%, WTI - на 8%.

Группа сенаторов США подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти.

Ранее министры стран МЭА приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов для обеспечения стабильности на нефтяных рынках.