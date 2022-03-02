Покупці піддали російську нафту "самосанкціям" – FT

Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.

Про це пише Financial Times.

Попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни. Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".

Повідомляється, що кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.

Спред між російською Urals та Brent досяг рекордних 18 доларів.

Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку 110 доларів за барель.