Покупці піддали російську нафту "самосанкціям" – FT
Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.
Про це пише Financial Times.
Попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни. Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".
Повідомляється, що кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.
Спред між російською Urals та Brent досяг рекордних 18 доларів.
Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку 110 доларів за барель.
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