Росія наближається до дефолту з боргом у 150 мільярдів доларів: три сценарії 

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Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу.

Сценарії, а також їхній вплив, опублікували економісти Bloomberg.

У середу, 16 березня, країна має здійснити виплату за купоном у доларах. Залежно від того, як вчинить Росія за цим випуском, можуть реалізуватися такі сценарії:

Росія таки виплатить борг у доларах . Це означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітні, коли настане час виплачувати наступні купони. Росія платить в рублях. Видання зазначає, що окремі контракти справді дозволяють таку виплату – але не всі. Зокрема, виплата у середу буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт. Росія взагалі не платить. Невиплата у середу запустить пільговий період у 30 днів, після чого настає дефолт, який відріже і без того відрізану від фінансових ринків Росію до завершення судових процесів і виплат.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році, коли більшовики відмовилися платити царю.

Внаслідок того, що донедавна кредитні рейтинги Росії були досить високими, її боргом володіють чимало інституцій включно з суверенними фондами у всьому світі. Хоча борг є значним, його, ймовірно, недостатньо, аби спричинити системну проблему для фінансових ринків, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Щодо виплати, яка очікується у середу, міністр фінансів Росії наказав переказати 117 млн доларів, проте валюта виплати не вказана. Загалом суверенний зовнішній борг РФ становить близько 40 млрд доларів.

Водночас наближаються й терміни інших боргових виплат. Наприклад, у металургійної та гірничодобувної компанії "Северсталь" купон також виплачується у середу, а у "Євраза" та "Тінькофф Банку" – в неділю. "Газпром" має виплати наступного тижня. Проте у Bloomberg допускають, що компанії можуть впоратися з валютними боргами завдяки певному запасу в офшорних зонах.

Найбільший борг серед компаній має саме Газпром – понад 25,4 млрд доларів, за який йде РЖД з боргом у 4,9 млрд доларів.

Нагадуємо:

Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що умов для дефолту РФ немає, "якщо вони не створюються і не ставляться нам штучно". Раніше президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями усі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Через санкції стосовно центробанку, Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.

Рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С – тобто до переддефолтного стану.