У Путіна кажуть, що умов для дефолту РФ немає: є "запас" для виплат боргів у рублях

Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що умов для дефолту РФ немає, "якщо вони не створюються і не ставляться нам штучно".

Про це пише Forbes Russia.

За словами Пєскова, РФ має достатній "запас міцності для виплати всіх зовнішніх боргів у рублях".

"Ми з вами чули заяви керівників наших фінансових відомств - Мінфіну тощо - про готовність та наявність необхідного запасу міцності для виплати всіх зовнішніх боргів у рублях. Фактично як таких умов для дефолту не існує, якщо вони не створюються і не ставляться нам штучно", - заявив він.

Раніше президент РФ Путін видав указ, яким дозволив виплачувати зовнішній борг російських емітентів перед "недружніми" країнами в рублях.

Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов 10 березня заявив, що Росія має намір погашати і обслуговувати свої зобов'язання в рублях у разі, якщо валютні рахунки ЦБ і уряди, що потрапили під санкції, не будуть розблоковані.

При цьому навіть російські експерти попереджають, що виплати зовнішнього боргу у російській валюті будуть розцінені як дефолт держави.

"Якщо міністр Силуанов заплатить за єврооблігаціями в рублях, то це, швидше за все, буде визнано дефолтом держави. Відповідно, всі відповідні російські цінні папери підпадають під умови крос-дефолту, і їхні власники можуть пред'явити позови до Мінфіну про погашення всіх облігацій одразу й одномоментно", - заявив, зокрема, економіст Сергій Алексашенко.

Нагадуємо:

У МВФ уже не вважають малоймовірним дефолт Росії за зовнішнім боргом.

Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023-2043 років закінчується 15 квітня. Шанси РФ здійснити виплати дедалі менші, і протермінування в квітні означатиме дефолт, "як у Венесуелі".

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca. Тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Виплати за суверенними облігаціями Росії нерезидентам залежатимуть від санкцій, запроваджених Заходом, заявили в Мінфіні РФ. Це викликало побоювання технічного дефолту щодо єврооблігацій на десятки мільярдів доларів.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями всі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Економічна правда