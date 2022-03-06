Путін планує виплачувати валютні борги перед США та ЄС рублями

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями усі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Про це йдеться в указі на порталі правової інформації Росії.

В указі зазначається, що борги перед "недружніми" країнами, тото такими, які запровадили санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, визнані погашеними, якщо вони були виплачені у рублях та розраховані по курсу Центробанку РФ.

Нагадаємо, що країни ЄС, Британія та США раніше наклали санкції проти Центрального банку РФ та Міністерства фінансів Росії, що фактично блокує валютні резерви агресора та унеможливлює валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.

Це стосуватиметься також і всіх юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих у "недружніх" країнах.

Цим же указом Путін дозволив Росії виплачувати всі валютні борги перед резидентами та нерезидентами у рублях, якщо вони отримали право на такі виплати від країн, що ввели санкції, після 1 березня.

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Нагадуємо:



Санкції проти операцій ЦБ РФ з резервами запровадив Євросоюз, а також США, Японія, Велика Британія і навіть традиційно нейтральна Швейцарія.

Курс рубля постійно оновлює історичні мінімуми. Максимально долар підскакував до 110 руб, євро – до 122,395 руб.