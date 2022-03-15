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Росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу

Вівторок, 15 березня 2022, 08:30

Російська влада вводить заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу.

Про це повідомляється на сайті російського уряду.

До країн-учасниць союзу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан.

Також запроваджено заборону на вивезення цукру до третіх країн.

Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру – до 31 серпня 2022 року.

Економічна правда

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РФ зерно експорт

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