Дефолт неминучий: Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ

Рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С – тобто до переддефолтного стану.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Fitch.

"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий", – йдеться у повідомленні.

Агентство востаннє знизило рейтинг РФ до В менше ніж тиждень тому, 3 березня. Проте переглянуло його у середу з огляду на останні кроки західних країн та Кремля.

Зокрема, указ Путіна, яким він дозволив виплачувати валютні борги у рублях перед "недружніми" країнами – тобто тими, що наклали санкції проти агресора: США, Британією, країнами ЄС. Такі платежні, попри будь-які регулювання всередині РФ, не будуть вважатися виконанням зобов’язань і фактично означатимуть дефолт емітента.

Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ Росії заборонив передавати боргові купони за ОВДП в рублях нерезидентам.

Загалом, зазначає Fitch, подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань.

Існує й інший ризик, який агентство визначає як незначний – встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу,наприклад – через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу.

Нагадуємо:

Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня – шанси РФ здійснити виплати дедалі менші, і протермінування у квітні означати дефолт "як у Венесуелі".

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Виплати за суверенними облігаціями Росії нерезидентам залежатимуть від санкцій, запроваджених Заходом, заявили в Мінфіні РФ. Це викликало побоювання технічного дефолту щодо єврооблігацій на десятки мільярдів доларів.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями всі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.